Кувейт сократит суточную добычу нефти в июне дополнительно на 80 тыс. баррелей

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Кувейт поддержит инициативу Саудовской Аравии по дополнительному снижению добычи нефти и увеличит в июне объемы сокращения добычи дополнительно на 80 тыс. баррелей в сутки к квоте в соглашении ОПЕК+. Об этом сообщило в понедельник агентство KUNA со ссылкой на заявление министра нефти эмирата Халеда аль-Фаделя.

Таким образом, нефтедобыча страны в июне составит 2,09 млн баррелей в сутки, а квота по сокращению увеличится до 721 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Министр также отметил, что Кувейт поддерживает усилия Саудовской Аравии, направленные на стабилизацию рынка нефти. Ранее Минэнерго Саудовской Аравии информировало, что страна перевыполнит сделку ОПЕК+ в июне на 1 млн баррелей в сутки. По данным Саудовского агентства печати, цель королевства - подвигнуть других участников соглашения "выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи".

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле-декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.