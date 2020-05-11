{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировые цены на нефть

Кувейт сократит суточную добычу нефти в июне дополнительно на 80 тыс. баррелей

Нефтедобыча страны составит 2,09 млн баррелей в сутки, а квота по сокращению увеличится до 721 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Кувейт поддержит инициативу Саудовской Аравии по дополнительному снижению добычи нефти и увеличит в июне объемы сокращения добычи дополнительно на 80 тыс. баррелей в сутки к квоте в соглашении ОПЕК+. Об этом сообщило в понедельник агентство KUNA со ссылкой на заявление министра нефти эмирата Халеда аль-Фаделя.

На эту тему
Сделка по нефти: объемы сокращения недостаточны для роста цен

Таким образом, нефтедобыча страны в июне составит 2,09 млн баррелей в сутки, а квота по сокращению увеличится до 721 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Министр также отметил, что Кувейт поддерживает усилия Саудовской Аравии, направленные на стабилизацию рынка нефти. Ранее Минэнерго Саудовской Аравии информировало, что страна перевыполнит сделку ОПЕК+ в июне на 1 млн баррелей в сутки. По данным Саудовского агентства печати, цель королевства - подвигнуть других участников соглашения "выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи".

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле-декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.

Теги
КувейтМировые цены на нефть
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Исаев: "подушка безопасности" позволит реализовать новые меры поддержки граждан и бизнеса
Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме рассказал, что речь идет прежде всего о средствах Фонда национального благосостояния
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС