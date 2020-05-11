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Пандемия коронавируса нового типа

ОНФ поддержал решение президента распространить меры поддержки в условиях пандемии на НКО

Там уверены, что это приведет к развитию этих организаций

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) считает, что решение президента РФ Владимира Путина распространить дополнительные меры поддержки в условиях пандемии на НКО приведет к развитию этих организаций. Такое мнение высказал ТАСС в понедельник руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Самые разные некоммерческие организации в числе первых откликнулись в это трудное время, включились в акцию взаимопомощи #МыВместе. И конечно, важно, что наш президент, лидер ОНФ поддержал идею распространить на НКО целый ряд мер, которые сейчас касаются малого и среднего бизнеса. Все это есть в поручениях президента", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что меры поддержки касаются тех НКО, которые прошли проверку с точки зрения эффективности, отчетности и прозрачности. Эти организации с 2017 года являются победителями Фонда президентских грантов и получателями региональных субсидий, добавил он.

Кроме того, очень важно, что правительство рассмотрит вопрос о льготах для благотворителей в соотношении пожертвований к затратам. "Это может стать стимулом для многих компаний включиться в благотворительную деятельность. Похожие меры в части налогообложения предложили рассмотреть и регионам", - подчеркнул Кузнецов.

На сайте Кремля в понедельник был опубликован перечень поручений президента по итогам встречи с участниками акции #МыВместе. Путин поручил правительству до 15 мая разработать меры поддержки социально ориентированных НКО с учетом действующих ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, речь идет о продлении на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов, налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением налога на добавленную стоимость. Организации также предполагается освободить от уплаты платежей за аренду федеральных земельных участков на период с апреля по июнь 2020 года, а также предоставить отсрочку оплаты аренды иного федерального недвижимого имущества на весь период действия ограничительных мер. Для социальных НКО будет разработана программа льготных кредитов на выплату части заработной платы своим сотрудникам.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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