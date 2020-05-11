ОНФ поддержал решение президента распространить меры поддержки в условиях пандемии на НКО

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) считает, что решение президента РФ Владимира Путина распространить дополнительные меры поддержки в условиях пандемии на НКО приведет к развитию этих организаций. Такое мнение высказал ТАСС в понедельник руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Самые разные некоммерческие организации в числе первых откликнулись в это трудное время, включились в акцию взаимопомощи #МыВместе. И конечно, важно, что наш президент, лидер ОНФ поддержал идею распространить на НКО целый ряд мер, которые сейчас касаются малого и среднего бизнеса. Все это есть в поручениях президента", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что меры поддержки касаются тех НКО, которые прошли проверку с точки зрения эффективности, отчетности и прозрачности. Эти организации с 2017 года являются победителями Фонда президентских грантов и получателями региональных субсидий, добавил он.

Кроме того, очень важно, что правительство рассмотрит вопрос о льготах для благотворителей в соотношении пожертвований к затратам. "Это может стать стимулом для многих компаний включиться в благотворительную деятельность. Похожие меры в части налогообложения предложили рассмотреть и регионам", - подчеркнул Кузнецов.

На сайте Кремля в понедельник был опубликован перечень поручений президента по итогам встречи с участниками акции #МыВместе. Путин поручил правительству до 15 мая разработать меры поддержки социально ориентированных НКО с учетом действующих ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, речь идет о продлении на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов, налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением налога на добавленную стоимость. Организации также предполагается освободить от уплаты платежей за аренду федеральных земельных участков на период с апреля по июнь 2020 года, а также предоставить отсрочку оплаты аренды иного федерального недвижимого имущества на весь период действия ограничительных мер. Для социальных НКО будет разработана программа льготных кредитов на выплату части заработной платы своим сотрудникам.