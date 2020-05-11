{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В МВФ заявили, что пандемия коронавируса усугубит проблему неравенства в мире

Эксперты посоветовали предоставлять наиболее уязвимым к последствиям пандемии категориям граждан в первую очередь отпуска по болезни, пособия по безработице, а также льготы в области медицинского обеспечения

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Пандемия нового коронавируса приведет к дальнейшему ухудшению ситуации вокруг неравенства в обществе. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении на сайте Международного валютного фонда (МВФ).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В нем отмечается, что "пандемия COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) приведет к усугублению проблемы неравенства, отчасти из-за его несоразмерного воздействия на низкоквалифицированных работников". "Наши данные подтверждают обеспокоенность по поводу негативных последствий пандемии для распределения [ресурсов]", - подчеркнули в фонде. Изучив последствия эпидемий XXI столетия, эксперты считают, что нынешняя пандемия может привести "к неравенству в доходах и ухудшению перспектив трудоустройства тех, кто имеет лишь начальное образование". При этом существует вероятность того, что она практически не окажет влияние на занятость людей с более высоким уровнем образования.

МВФ призвал власти стран уделять особое внимание наименее обеспеченным слоям общества, которые наиболее уязвимы к последствиям пандемии. В частности, эксперты советуют предоставлять этой категории граждан в первую очередь отпуска по болезни, пособия по безработице, а также льготы в области медицинского обеспечения. "Расширение систем социальной помощи, введение новых трансфертов, стимулирование программ общественных работ для предоставления возможностей трудоустройства, обеспечение финансовых возможностей для поддержания занятости, а также прогрессивные налоговые меры (возможно, за счет "надбавки в поддержку солидарности") - все это, скорее всего, будет частью комплекса политических мер, направленных на преодоление разрушительных последствий пандемии", - рекомендуют в фонде.

В МВФ напомнили, что "в настоящее время вызванный COVID-19 кризис считается самым серьезным экономическим бедствием со времен Великой депрессии (1929-1939 годов - прим. ТАСС)".

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Исаев: "подушка безопасности" позволит реализовать новые меры поддержки граждан и бизнеса
Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме рассказал, что речь идет прежде всего о средствах Фонда национального благосостояния
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС