Власти Брянской области сообщили, когда предприятия возобновят работу в привычном режиме

ТАСС, 11 мая. Власти Брянской области планируют восстановить работу региональных предприятий сектора малого и среднего бизнеса в привычном режиме в течение ближайших 2-3 месяцев, сообщил в эфире канала " Россия-24 " губернатор региона Александр Богомаз.

"Основное мы сохранили, темпы [развития экономики] сохранили. А по малому бизнесу, я думаю, что мы восстановим, в ближайшие 2-3 месяца они будут восстановлены", - сказал Богомаз.

Как он отметил, с апреля и на время действия всех ограничительных мер, принятых в регионе для борьбы с распространением коронавируса, в Брянской области продолжали работу предприятия промышленности, строительства, сельского хозяйства, перерабатывающее производство. Кроме того, с 8 мая в регионе заработали парикмахерские, ломбарды, микрофинансовые организации, предприятия по ремонту техники, одежды, обуви, кадастровые управляющие.

"На этой неделе будем смотреть, как будет развиваться ситуация и будем смотреть, какие дальше отрасли малого бизнеса нам запускать. Думаю, что это будут небольшие магазины, рынки", - добавил губернатор Брянской области.

К 11 мая в Брянской области выявили 1 678 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 536 человек выздоровели, 22 пациента умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.