{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Брянской области сообщили, когда предприятия возобновят работу в привычном режиме

По словам главы региона, региональные предприятия смогут вернуться к работе в обычном режиме через 2-3 месяца

ТАСС, 11 мая. Власти Брянской области планируют восстановить работу региональных предприятий сектора малого и среднего бизнеса в привычном режиме в течение ближайших 2-3 месяцев, сообщил в эфире канала "Россия-24" губернатор региона Александр Богомаз.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Основное мы сохранили, темпы [развития экономики] сохранили. А по малому бизнесу, я думаю, что мы восстановим, в ближайшие 2-3 месяца они будут восстановлены", - сказал Богомаз.

Как он отметил, с апреля и на время действия всех ограничительных мер, принятых в регионе для борьбы с распространением коронавируса, в Брянской области продолжали работу предприятия промышленности, строительства, сельского хозяйства, перерабатывающее производство. Кроме того, с 8 мая в регионе заработали парикмахерские, ломбарды, микрофинансовые организации, предприятия по ремонту техники, одежды, обуви, кадастровые управляющие.

"На этой неделе будем смотреть, как будет развиваться ситуация и будем смотреть, какие дальше отрасли малого бизнеса нам запускать. Думаю, что это будут небольшие магазины, рынки", - добавил губернатор Брянской области.

К 11 мая в Брянской области выявили 1 678 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 536 человек выздоровели, 22 пациента умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияБрянская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
ВТБ готов участвовать в программе кредитования под 2% для поддержки предприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС