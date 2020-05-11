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Пандемия коронавируса нового типа

ВТБ готов участвовать в программе кредитования под 2% для поддержки предприятий

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ готов участвовать в программе льготного кредитования по ставке 2% для поддержки предприятий, которые пострадали из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"ВТБ готов к внедрению специальной кредитной программы поддержки занятости для всех предприятий пострадавших от распространения коронавируса отраслей, озвученной президентом России [Владимиром Путиным] и предполагающей краткосрочное кредитование в размере МРОТ на каждого сотрудника по льготной ставке 2% годовых сроком до апреля 2021 года", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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