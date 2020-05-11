Выплату в 10 тыс. рублей могут назначить почти для 22 млн детей

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет могут быть назначены для 22 млн детей в России, на эти цели будет направлено почти 200 млрд рублей. Для получения выплаты родители должны заполнить заявление на портале госуслуг, выплаты будут перечисляться с 1 июня, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Для получения средств родителям необходимо подать заявление на портале "Госуслуги" или лично в отделениях Пенсионного фонда. Дополнительных справок от гражданина не требуется. Всего в нашей стране почти 22 млн детей в возрасте от трех до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено почти 200 млрд рублей", - сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.

В Минтруде пояснили ТАСС, что выплата носит единовременный характер и назначается на каждого ребенка старше трех, но младше 16 лет. "Прием заявлений через портал госуслуг будет осуществляться с 12 мая. За получением выплаты родители могут обратиться до 1 октября 2020 года, при этом право на получение выплаты должно возникнуть до 1 июля 2020 года", - рассказали в министерстве.

Выплаты на детей до трех лет

Там добавили, что количество семей, которые смогут получить дополнительные выплаты по 5 тыс. рублей на детей до трех лет, увеличится почти на 1,7 млн, на дополнительные выплаты будет направлено около 25 млрд рублей.

"Дополнительную поддержку смогут получить семьи, в которых единственный ребенок родился до 1 января 2020 года и не достиг трехлетнего возраста. Всего в России почти 1,7 млн таких детей. На помощь их родителям будет направлено почти 25 млрд рублей", - сказал Котяков.

Как уточнили в министерстве, ранее действовало ограничение, что выплаты по 5 тыс. рублей на детей до трех лет в апреле-июне могут получать только те семьи, которые имеют право на материнский капитал. Сейчас выплаты в 5 тыс. рублей в течение апреля-июня в общей сложности могут быть назначены почти на 5 млн детей в возрасте до трех лет, из них 3,3 млн детей растут в семьях, имеющих право на материнский капитал.

"Выплата будет начисляться за период с апреля по июнь. Для получения выплаты родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Заявление можно подать до 1 октября 2020 года, при этом право на получение выплаты должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки", - добавили в ведомстве.