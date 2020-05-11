Исаев: "подушка безопасности" позволит реализовать новые меры поддержки граждан и бизнеса

"Средства есть - это в первую очередь средства Фонда национального благосостояния, мы не случайно создавали это. И президент подчеркнул, что макроэкономическая политика, которую последовательно проводило российское государство, позволило создать подушку безопасности, которая сегодня дает нам возможность, несмотря на очень существенное падение доходов бюджета, обеспечить неукоснительное исполнение всех социальных обязательств государства и в то же время оказать существенную помощь гражданам и бизнесу в условиях вызванного пандемией кризиса", - заявил Исаев ТАСС.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. В бюджете РФ достаточно средств для того, чтобы реализовать меры поддержки граждан и бизнеса, озвученные президентом России Владимиром Путиным, заявил в понедельник первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, сегодня главное "рачительно, разумно и просчитанно" использовать существующий ресурс, чтобы вложение средств имело максимальный эффект. "Мне кажется, что предложение президента полностью отвечает этим критериям", - считает Исаев.

Так, отметил он, меры поддержки семей с детьми сегодня коснутся практически всех семей, в которых есть дети разных возрастов. В частности, вдвое вырастет минимальный размер пособия на ребенка в возрасте до полутора лет, а право на выплату в 5 тыс. рублей в течение трех месяцев получат все семьи, где есть дети до трех лет. Сегодня на нее могут претендовать только те семьи, которые стали получать материнский капитал на первого ребенка с января 2020 года. "А для детей в возрасте от трех до 16 лет также предложено единовременное пособие, что позволяет существенно - подчеркиваю, существенно, - поддержать материальное благосостояние этих семей", - подчеркнул Исаев.

Поддержка граждан через бизнес

Исаев также отметил важность мер, которые президент предложил "для поддержки бизнеса, но через них поддержку тех же граждан". "Мы многократно слышали призывы к вертолетной раздаче денег, но понимаем, что эти призывы звучат очень легко, но их экономический эффект, мягко говоря, был бы не слишком серьезен - речь шла о деньгах, которые очень быстро были бы проедены и дальше встал бы вопрос, что следующее. Меры поддержки, предложенные президентом, позволяют сохранить рабочие места, а значит, сохранить возможность постоянного заработка людям", - заявил Исаев.

Так, наиболее пострадавшие в ходе пандемии предприятия смогут получить целевые кредиты, если возьмут на себя обязательства по сохранению рабочих мест. При этом, напомнил Исаев, если до 1 апреля 2021 года такие предприятия сохранят свыше 90% рабочих мест, "кредиты будут им списаны - фактически, это будут не кредиты, а прямая субсидия, которая будет выплачена государством данным предприятиям".

"Таким образом и люди получат деньги в виде заработной платы, и предприятия будут поддержаны, и их рабочие места на будущее будут сохранены. На мой взгляд, это очень разумное решение, которое дает нам возможность поддержать экономику, поддержать бизнес и поддержать граждан", - считает Исаев.