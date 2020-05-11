В СПЧ считают меры поддержки при пандемии серьезным шагом для защиты прав трудящихся

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Дополнительные меры по поддержке граждан и экономики РФ в условиях пандемии являются серьезным шагом в сторону защиты прав трудящихся, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Татьяна Мерзлякова. Об этом сообщается в понедельник на сайте СПЧ.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке, на котором озвучил меры по поддержке граждан в связи с коронавирусом.

"Очень важно, что впервые вводятся разовые выплаты всем детям РФ с трех до 16 лет. Выплаты в размере 10 тыс. рублей. Еще я вижу тревогу президента об увеличении числа безработных. Именно поэтому поддержку будут получать те предприятия, которые не сократили штат. Новые меры - это очень серьезный шаг в сторону защиты детства, института семьи и прав трудящихся", - отметила Мерзлякова.

Член СПЧ, президент общероссийского объединения профсоюзов "Конфедерация труда России" Борис Кравченко в свою очередь поддержал озвученные меры, включая поддержку малого и среднего бизнеса, возвращение налога самозанятым, повышение детских пособий, поддержку занятости через беспроцентные кредиты, которые будут списываться в случае сохранения 90-процентной численности персонала.

"Я думаю, что это серьезная поддержка занятости на федеральном уровне и в региональном разрезе. Нужно отметить, что совершенно очевидно, что президент прислушивается к экспертному сообществу, к профсоюзам, которые эти меры просили применить для экономики", - приводится мнение Кравченко в релизе.