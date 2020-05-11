Титов: полный возврат к работе после пандемии в ряде регионов произойдет не ранее 15 июня

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Полный возврат к работе после пандемии коронавируса в отдельных регионах произойдет не раньше середины июня. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина, оглашенные на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.

Президент РФ сообщил, что общий для всей страны период нерабочих дней завершается с 12 мая, но выход из режимов ограничений в регионах потребует значительного времени. Он отметил, что пока остаются под запретом массовые мероприятия и будет действовать ряд других мер.

"Даже в лучшем случае полный возврат к работе в отдельных регионах не произойдет раньше середины июня", - считает Титов.

По его мнению, для предпринимателей показать "свет в конце тоннеля могут только губернаторы вместе с Роспотребнадзором, предоставляя четкие и реалистичные планы возвращения к работе".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Возврат налогов самозанятых

Титов рассчитывает, что самозанятые получат фактический возврат налогов за 2019 год, а не учет уже уплаченной суммы в счет будущих периодов.

Президент РФ в понедельник предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год. Сейчас возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах, и число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тыс.

"Конечно же, возврат налога нельзя оценить иначе как положительно. Пока не вполне ясен механизм его возврата: то ли это фактическая выплата - "перевод" от Федеральной налоговой службы на банковский счет самозанятого, то ли, что более вероятно, зачет уплаченной суммы в счет будущих периодов. Конечно, первый вариант в плане стимулирования спроса оказался бы гораздо более эффективным", - отметил Титов.

Он сказал, что самозанятые пострадали от коронавируса "очень сильно". "Сама специфика их работы подразумевает очень тесные контакты с клиентами, и карантин многих этих контактов лишил. У большинства выручка за последние месяцы упала вплоть до 100%", - уточнил бизнес-омбудсмен.

"Необходимо отметить, что "черный рынок" сегодня растет, и те, кто на этом фоне выходит из тени, заслуживают всяческой поддержки. Тем более что получить помощь по каналам службы занятости самозанятый не может, официальное пособие по безработице ему не дадут. Некоторые регионы пошли на собственные меры поддержки. Например, Свердловская область выплатила напрямую по 5 тыс. рублей каждому самозанятому. Деньги, конечно, более чем скромные, но в трудной ситуации пригодятся и они", - добавил Титов.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

Снижение страховых взносов

Страховые взносы для российских предпринимателей должны быть снижены с 30% до 15% для сохранения рабочих мест на предприятиях после пандемии коронавируса, считает Титов.

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу поддержки занятости для предприятий из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций. Кредит будет выдаваться в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Ставка составит 2%, остальное субсидирует государство, которое также дает гарантию на 85% объема кредита. Проценты по займу будут капитализироваться. Срок погашения - 1 апреля 2021 года. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, кредит и проценты будут списаны, если 80% - спишут половину.

"Сегодня мы услышали о конкретном инструменте - новых зарплатных кредитах для пострадавших отраслей. Но панацеей он не станет, поскольку с работодателей никто не снимает обязанности платить с зарплат страховые взносы в 30%. Если это обстоятельство и до карантина представлялось весьма серьезным, то сейчас оно стало ключевым. И на рынке, перспективы восстановления которого совершенно неясны, взять на себя гарантии по сохранению рабочих коллективов смогут далеко не все. Мы предлагали и предлагаем снизить взносы до 15%. Для работодателей это очень весомое обстоятельство, хотя, может быть, из правительства это видится иначе", - отметил Титов.

Он считает, что рынок труда прямо зависит от состояния экономики в целом. "Отдельно взятые малые предприятия сейчас критически нуждаются в изменении макроэкономических условий. Административное бремя, отношения с банками, с инфраструктурными монополиями, и так далее. Каждый из этих аспектов, если его отрегулировать именно с антикризисным подходом, может принести не меньший эффект, чем зарплатные кредиты", - считает бизнес-омбудсмен.

Президент также поручил подготовить программу комплексных действий по стабилизации рынка труда.

Титов убежден, что меры по стабилизации рынка труда в зависимости от сегмента рынка могут быть очень различными. "Решить вопросы с крупнейшими работодателями государству проще. Крупнейшим государственным предприятиям можно просто директивно запретить увольнения, более того, вменить в обязанность еще и организацию какие-то дополнительных работ, пусть и с небольшой оплатой. С крупнейшими частными работодателями тоже можно договориться о социальной политике взамен на какие-то условия. А вот малый и средний бизнес предоставлен сам себе", - сказал уполномоченный.