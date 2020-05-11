Аксаков: следующие меры по поддержке экономики адресуют системообразующим предприятиям

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что озвученный президентом РФ Владимиром Путиным пакет мер по поддержке экономики и граждан не будет окончательным, а следующие меры будут адресованы системообразующим предприятиям. Об этом он заявил в понедельник в беседе с ТАСС, комментируя озвученные президентом на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке меры по поддержке граждан и экономики страны.

"Думаю, что еще меры будут, учитывая, что президент поручил подготовить к 1 июня комплексный план восстановления, перезапуска экономики. Это меры, которые скажем так, пока еще точечные, причем если до этого внимание в основном уделялось малому и среднему бизнесу, то дальше будет внимание к системообразующим организациям, которым должны стать локомотивами для всей экономики страны, и плюс будут специальные меры, связанные с теми направлениями, которые являются локомотивами для всей экономики, по цепочке будут двигать за собой всю экономику", - сказал он.

"Эти отрасли - стройка, машиностроение, в том числе автомобилестроение, думаю, что это будут крупные решения по инфраструктурным проектам. Все крупные инфраструктурные проекты, в том числе дорожного строительства - они все будут активно финансироваться, для того чтобы они "потащили" за собой всю экономику. И плюс произойдет, я думаю, перегруппировка национальных проектов, будут выделять те проекты, которые станут локомотивами", - добавил депутат.

Денежные выплаты гражданам, имеющим детей до 16 лет

Аксаков высоко оценил такую меру, как денежные выплаты гражданам, имеющим детей до 16 лет.

"С одной стороны, это важная мера социальной поддержки, с другой стороны эта мера, направленная на стимулирование спроса, то есть люди будут очевидно приобретать товары, будут обеспечивать свою жизнедеятельность, таким образом, будут работать в том числе и на экономику", - отметил парламентарий. Также на перезапуск экономической системы сработает мера по обеспечению льготных кредитов на выплату зарплат:

"То, что льготные кредиты пойдут на предприятия, в том числе они пойдут на системообразующие организации - это очень важная мера, поскольку - мы говорили об этом, что для запуска экономики, для того чтобы она начала быстрее восстанавливаться, нужно выделение дешевых кредитных ресурсов, которые позволят предприятиям рассчитываться с кредиторами, закупать товары и таким образом экономический маховик заработает", - полагает Аксаков.