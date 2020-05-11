МВФ выделил Египту помощь в размере $2,77 млрд на борьбу с пандемией

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник принял решение выделить Египту помощь в размере $2,77 млрд на борьбу с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном заявлении пресс-службы МВФ.

"Исполнительный совет МВФ одобрил просьбу Египта об оказании чрезвычайной финансовой помощи в рамках инструмента для ускоренного финансирования в размере $2,772 млрд для борьбы с пандемией COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - отмечается в документе. В фонде подчеркнули, что эти средства помогут Каиру урегулировать свой платежный баланс.

По мнению специалистов, последствия пандемии могут оказать негативное влияние на "приобретенную с трудом макроэкономическую стабильность" страны. Выделяемые средства, в частности, пойдут на поддержку "сферы здравоохранения и социальной защиты, а также наиболее уязвимых категорий населения и пострадавших секторов экономики". МВФ подчеркнул свою готовность "оказывать дальнейшую поддержку по мере необходимости".

На прошлой неделе официальный представитель фонда Джерри Райс сообщил, что МВФ одобрил запросы от 50 стран на общую сумму в $18 млрд помощи для борьбы с пандемией.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.