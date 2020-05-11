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Пандемия коронавируса нового типа

Мурманская область активизировала работу по инвестпроектам в период пандемии

Глава области отметил, что благодаря принятым в регионе мерам удалось сохранить экономику порта Мурманска, обеспечив безопасность людей, которые там работают

ТАСС, 11 мая. Мурманская область на фоне пандемии коронавируса не остановила, а активизировала работу над инвестиционными проектами. Об этом губернатор региона Андрей Чибис сообщил в понедельник в эфире канала "Россия 24".

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"Мы продолжаем очень активно заниматься отработкой новых инвестпроектов. И несмотря на пандемию, ни на день не остановили эту работу, наоборот, еще более активно этим занялись. Поэтому, занимаясь борьбой с коронавирусом на территории области, мы очень активно двигаемся с точки зрения структурирования новых инвестпроектов", - сказал Чибис.

Он подчеркнул, что благодаря принятым в регионе мерам удалось сохранить экономику порта Мурманска, обеспечив безопасность людей, которые там работают. "Мы ни на минуту не останавливали работу портовых мощностей и тоже научились, отработали технологию с самого начала, каким образом перегружать грузы, минимизируя контакты людей, и даже обеспечив передачу соответствующих документов. И это позволило не ударить по ключевому логистическому морскому хабу с точки зрения экономики", - добавил Чибис.

По данным оперативного штаба на утро понедельника, в Мурманской области выявлено 45 новых случаев инфицирования, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2 416, из них 2 045 - на стройплощадке в Белокаменке, 732 пациента выздоровели и выписаны из больницы, 1 679 человек находятся на лечении.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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