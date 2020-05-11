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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Крыма попросят помощь из федерального бюджета из-за остановки нескольких отраслей

Как сообщил глава региона, объем недополученных доходов составляет 12 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Власти Республики Крым попросят помощь из федерального бюджета в связи с остановкой работы нескольких отраслей на фоне коронавируса, объем недополученных доходов составит 12 млрд рублей, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.

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В Крыму с 17 марта из-за пандемии коронавируса указом главы республики ввели режим повышенной готовности и режим самоизоляции. С 1 мая сняли ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, в частности парикмахерских, автомагазинов и химчисток. С 12 мая в регионе ввели обязательный масочный режим. С 18 мая власти республики планируют расширить список допущенных к работе в период пандемии организаций.

"В Республике Крым из-за остановки ряда отраслей объем выпадающих недополученных доходов будет около 12 млрд рублей. Это зарплаты, коммунальные расходы, аренда и так далее. Мы будем обращаться за дополнительной помощью к федеральному бюджету, потому что здесь мы ситуацию не вытащим", - сказал Аксенов в прямом эфире телешоу "Говорите правду" на телеканале "Крым 24".

Ранее Аксенов сообщал, что обратился в правительство страны за выделением поддержки для неработающих в период пандемии 44 тыс. жителей региона. Ежемесячно на эти цели требуется около 530 млн рублей. Также на поддержку отраслей, не работавших из-за коронавируса в апреле, Крыму потребуется порядка 5,9 млрд рублей.

Ранее в понедельник Аксенов сообщил, что коронавирус за сутки подтвердился у девяти человек в Крыму, общее количество зараженных составило 202 человека. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 742 человек: дома - 908 человека, в стационарах -179, изолированы в обсерваторы - 655. Выздоровевших - 64, умерли - 2.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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