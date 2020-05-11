{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Возобновление строительных работ отложили в Подмосковье до 18 мая

Деятельность объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада также начнется не ранее 18 мая

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Возобновление деятельности организаций, выполняющих строительные работы, а также нескольких промышленных предприятий отложили в Московской области до 18 мая. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на портале правительства региона в понедельник.

"Возобновление деятельности организаций, выполняющих строительные (ремонтные) работы, допускается с даты направления уведомлений в адрес указанных в настоящем пункте центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, но не ранее 18 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также деятельность объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада может быть начата не ранее 18 мая. Кроме того, после указанной даты смогут возобновить работу некоторые организации в сфере промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что строительные компании и ряд промышленных предприятий в Московской области вернутся к работе с 12 мая. Контролировать дистанцию между сотрудниками, измерение температуры и ношение средств индивидуальной защиты будут специальные "стюарды".

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Торговая война
Трамп: США не заинтересованы в обсуждении новых условий торгового соглашения с Китаем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС