Возобновление строительных работ отложили в Подмосковье до 18 мая

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Возобновление деятельности организаций, выполняющих строительные работы, а также нескольких промышленных предприятий отложили в Московской области до 18 мая. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на портале правительства региона в понедельник.

"Возобновление деятельности организаций, выполняющих строительные (ремонтные) работы, допускается с даты направления уведомлений в адрес указанных в настоящем пункте центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, но не ранее 18 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также деятельность объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада может быть начата не ранее 18 мая. Кроме того, после указанной даты смогут возобновить работу некоторые организации в сфере промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что строительные компании и ряд промышленных предприятий в Московской области вернутся к работе с 12 мая. Контролировать дистанцию между сотрудниками, измерение температуры и ношение средств индивидуальной защиты будут специальные "стюарды".

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.