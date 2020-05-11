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Пандемия коронавируса нового типа

На биржевые индексы в Нью-Йорке влияют опасения по поводу второй волны коронавируса

Индекс Dow Jones понизился на 0,44%, а индекс S&P 500 поднялся на 0,03%

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию сессии в понедельник менялись разнонаправленно в связи с опасениями участников рынка по поводу возможности второй волны коронавируса после того, как ряд штатов принял меры к ослаблению санитарных ограничений, призванных помешать распространению инфекции.

Как следует из информации на сайте биржи, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones понизился на 107,91 пункта (-0,44%), до отметки 24 223,41. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 0,74 пункта (0,03%) и оказался на отметке 2 930,54. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 73,38 пункта (0,80%), до 9 194,70.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI в конце биржевого дня оказалась на уровне $25,57 за баррель.

Комментируя итоги сессии газета The Wall Street Journal отметила, что курсы акций "колебались незначительно в условиях, когда инвесторы стремились оценить выгоды от начала восстановления экономической деятельности, но в то же время испытывали опасения по поводу того, что такие меры могут привести к новой волне инфекции и возобновлению санитарных ограничений". Участники рынка будут очень внимательно следить за ситуацией в отдельных штатах и городах, где возобновляется экономическая активность и будут обращать внимание на любые признаки повторной волны коронавируса, считает руководитель департамента стратегии банка Baring Кристофер Смарт. "В предстоящие несколько недель ситуация будет очень непростой и крайне важно будет оценить, как будет восстанавливаться экономическая активность, - привела The Wall Street Journal его слова. - Нам приходится мириться с неопределенностью, когда возможны два шага вперед и шаг назад".

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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