Госдума рассмотрит новый законопроект о мерах поддержки экономики

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Документ был внесен правительством РФ 7 мая. Представит законопроект замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев.

Законопроект разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в пояснительной записке.

Автоматическое продление лицензий

Законопроектом предлагается автоматически продлить аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, ряд разрешений в сфере туризма (свидетельств о классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, аттестатов об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей).

Кроме того, законопроектом предлагается продление срока действия разрешений на осуществление деятельности такси. Также предложено продлить аттестации аварийно-спасательных служб и сроки действия разрешительных документов в области охраны окружающей среды. Согласно законопроекту, могут продлить сроки действия результатов проведения специальной оценки условий труда и сертификатов экспертов на право выполнения работ по специальной оценке условий труда.

Ваучеры вместо денег за билеты

Проект предусматривает, что правила возврата стоимости билетов на самолет, поезд и другой транспорт могут быть изменены при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Вносятся изменения в Воздушный кодекс, Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного транспорта и в Устав железнодорожного транспорта. При введении режима повышенной готовности или режима ЧС, например, авиаперевозчики смогут "установить особенности исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату в порядке и сроки, установленные правительством РФ". Аналогичные изменения вносятся в части железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта. Ранее ряд авиакомпаний уже заявили о желании узаконить ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.

В дополнение к ранее принятому комплексу мер поддержки туроператоров предлагается наделить правительство РФ полномочием не только изменять сроки перечисления ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, но и уменьшать размер указанного ежегодного взноса. Кроме того, законопроектом предусматривается возможность для туристов вернуть денежные средства, уплаченные за туристский продукт, как от туроператора, так и от турагента.

Законопроектом предусматривается возможность смягчения последствий для должностных лиц туроператора при исключении сведений из реестра по независящим от него обстоятельствам, таким, как непредставление финансового обеспечения ответственности туроператора (договора страхования ответственности туроператора или банковской гарантии) на новый срок, в том числе в связи с отзывом лицензии у страховщика или банка.

Законопроектом предлагается приостановить до 31 декабря 2021 года действие нормы закона "О Всероссийской переписи населения" в части периодичности проведения Всероссийской переписи населения (не реже одного раза в десять лет).

Поддержка МСП

Документ предусматривает право правительства РФ устанавливать исключения, позволяющие оказывать финансовую поддержу субъектам МСП, в случае если они помимо основной деятельности также осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

Кроме того, законопроектом предусмотрены особенности формирования Единого реестра субъектов МСП в 2020 году: хозяйствующие субъекты, соответствующих предъявляемым к МСП требованиям, но не предоставившие в 2019 году налоговую отчетность в установленные сроки, смогут попасть в этот реестр при условии ее предоставления о 31 мая 2020 года.

Меняются сроки аккредитации удостоверяющих центров

Документ также переносит с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года сроки вступления в силу положений, касающихся аккредитации и функционирования доверенных третьих сторон, удостоверяющих центров, осуществляющих хранение ключей подписи и позволяющих дистанционно ими управлять (облачная квалифицированная подпись), участие в процедуре аккредитации специальной правительственной комиссии, а также положений, связанных с применением специальных структурированных электронных машиночитаемых доверенностей.

Одновременно законопроектом предполагается закрепить положения о том, что удостоверяющие центры, аккредитованные до 1 июля 2020 года, вправе создавать и выдавать вплоть до 1 декабря 2021 года квалифицированные сертификаты, которые будут действовать до истечения срока, на который они выданы, но не более чем до истечения срока аккредитации таких удостоверяющих центров и не позднее чем до 1 января 2022 года.

Из конфискованного спирта смогут производить антисептики

Документ предлагает направлять конфискованный спирт на переработку. "В случаях и порядке, установленных правительством Российской Федерации, изъятые или конфискованные этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, и (или) явившиеся предметом административного правонарушения, направляются на переработку и (или) использование", - говорится в тексте законопроекта.

При этом, как уточняется в документе, изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, обычно являются предметом административного правонарушения, а также сырье, полуфабрикаты, производственная, транспортная, потребительская тара (упаковка), этикетки, средства укупорки потребительской тары, используемые для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, федеральные специальные марки и акцизные марки (в том числе поддельные) для маркировки алкогольной продукции, подлежат уничтожению по решению суда. Предполагается, что конфискованный спирт может быть направлен в регионы для производства антисептиков в условиях коронавируса, если у регионов существует соответствующая потребность.