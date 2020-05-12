В Сингапуре открываются парикмахерские и прачечные

СИНГАПУР, 12 мая. /ТАСС/. Власти Сингапура во вторник ослабляют карантинный режим - в стране открываются некоторые магазины, кафе, рестораны и парикмахерские. Однако сопредседатель межправительственной группы по борьбе с коронавирусом министр национального развития Лоуренс Вон предупредил жителей, что по-прежнему не нужно выходить на улицу без крайней необходимости, хотя в городе-государстве не вводился комендантский час по примеру других стран или мегаполисов.

По оценкам властей, введенный 7 апреля карантин позволил достичь хорошего прогресса в борьбе с распространением коронавируса. Большинство из фиксируемых ежесуточно в Сингапуре нескольких сотен новых случаев заражения приходится на рабочих-мигрантов из Южной Азии, компактно проживавших в тесных общежитиях. Вместе с тем, страна остается лидером в Юго-Восточной Азии по числу инфицированных - более 23 тыс. человек, из которых 20 умерли. Уровень смертности составляет около 0,1%, что является одним из самых низких показателей в мире. Кроме того, в больницах находятся только около 1 тыс. заразившихся.

Со вторника только на вынос начинают принимать заказы кафе и рестораны. Откроются, в частности, парикмахерские, прачечные. Жителям кондоминиумов будет разрешено заниматься спортом на территории жилого комплекса, спортивные клубы, тренажерные залы, бассейны по-прежнему остаются закрытыми.

При выходе из дома жители, кроме занимающихся спортом и детей младше двух лет, обязаны надевать маску.

Под колпаком

Ограничительные меры действуют в Сингапуре до 1 июня. Со вторника начинает работу система цифровой регистрации посещения практически всех заведений страны - SafeEntry. Чтобы зайти куда бы то ни было, нужно сканировать QR-код, который автоматически получает информацию с установленного в телефоне приложения SingPass - аналога портала госуслуг. При его отсутствии придется вручную вводить персональную информацию, в том числе номер удостоверения личности, телефон. Пользоваться системой SafeEntry необходимо будет и при поездках на такси.

Если смартфона нет, то на входе в заведение или учреждение местные служащие сканируют документы. При этом власти не исключают, что тем, у кого нет сотовых телефонов, могут выдать специальные устройства с целью отслеживания их перемещения и контактов.

Дистанция, удаленная работа, регулярное тестирование

Министр торговли и промышленности Чань Чунь Син отметил, что по мере снятия ограничений ужесточаются требования безопасности на рабочих местах. В частности, работодатели должны обеспечивать минимальную социальную дистанцию в 1 м, использовать технологии контроля как за сотрудниками, так и за всеми посетителями компаний. Кроме того, правительство обяжет проводить регулярное тестирование на коронавирус относящихся к группе риска. В качестве примера министр привел работников, имеющих частые социальные контакты и контактирующих с пожилыми людьми.

При этом правительство по-прежнему требует, чтобы руководители предприятий перевели как можно большее число работников на удаленную работу или же обеспечили сменный график для сотрудников.