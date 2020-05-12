{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Сингапуре открываются парикмахерские и прачечные

Жителей предупредили, что по-прежнему не нужно выходить на улицу без крайней необходимости

СИНГАПУР, 12 мая. /ТАСС/. Власти Сингапура во вторник ослабляют карантинный режим - в стране открываются некоторые магазины, кафе, рестораны и парикмахерские. Однако сопредседатель межправительственной группы по борьбе с коронавирусом министр национального развития Лоуренс Вон предупредил жителей, что по-прежнему не нужно выходить на улицу без крайней необходимости, хотя в городе-государстве не вводился комендантский час по примеру других стран или мегаполисов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По оценкам властей, введенный 7 апреля карантин позволил достичь хорошего прогресса в борьбе с распространением коронавируса. Большинство из фиксируемых ежесуточно в Сингапуре нескольких сотен новых случаев заражения приходится на рабочих-мигрантов из Южной Азии, компактно проживавших в тесных общежитиях. Вместе с тем, страна остается лидером в Юго-Восточной Азии по числу инфицированных - более 23 тыс. человек, из которых 20 умерли. Уровень смертности составляет около 0,1%, что является одним из самых низких показателей в мире. Кроме того, в больницах находятся только около 1 тыс. заразившихся.

Со вторника только на вынос начинают принимать заказы кафе и рестораны. Откроются, в частности, парикмахерские, прачечные. Жителям кондоминиумов будет разрешено заниматься спортом на территории жилого комплекса, спортивные клубы, тренажерные залы, бассейны по-прежнему остаются закрытыми.

При выходе из дома жители, кроме занимающихся спортом и детей младше двух лет, обязаны надевать маску.

Под колпаком

Ограничительные меры действуют в Сингапуре до 1 июня. Со вторника начинает работу система цифровой регистрации посещения практически всех заведений страны - SafeEntry. Чтобы зайти куда бы то ни было, нужно сканировать QR-код, который автоматически получает информацию с установленного в телефоне приложения SingPass - аналога портала госуслуг. При его отсутствии придется вручную вводить персональную информацию, в том числе номер удостоверения личности, телефон. Пользоваться системой SafeEntry необходимо будет и при поездках на такси.

Если смартфона нет, то на входе в заведение или учреждение местные служащие сканируют документы. При этом власти не исключают, что тем, у кого нет сотовых телефонов, могут выдать специальные устройства с целью отслеживания их перемещения и контактов.

Дистанция, удаленная работа, регулярное тестирование

Министр торговли и промышленности Чань Чунь Син отметил, что по мере снятия ограничений ужесточаются требования безопасности на рабочих местах. В частности, работодатели должны обеспечивать минимальную социальную дистанцию в 1 м, использовать технологии контроля как за сотрудниками, так и за всеми посетителями компаний. Кроме того, правительство обяжет проводить регулярное тестирование на коронавирус относящихся к группе риска. В качестве примера министр привел работников, имеющих частые социальные контакты и контактирующих с пожилыми людьми.

При этом правительство по-прежнему требует, чтобы руководители предприятий перевели как можно большее число работников на удаленную работу или же обеспечили сменный график для сотрудников.

Теги
СингапурПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Завод Tesla в Калифорнии возобновляет работу, несмотря на запрет местных властей
Руководитель компании Илон Маск заявил, что сам намерен находиться на заводе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС