Минобороны сдаст восемь многофункциональных медицинских центров до конца недели

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России до конца текущей недели завершат строительство восьми многофункциональных медицинских центров, возводимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщили в российском военном ведомстве.

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"Новые корпуса будут сданы в эксплуатацию в Калининграде, Пушкине Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. Сдачей медцентров второй очереди строительства Минобороны России завершит выполнение государственной задачи по возведению 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны", - сообщили в министерстве.

Сейчас завершаются отделочные работы, идет благоустройство прилегающей территории, установка мебели, монтаж и наладка медицинского оборудования. Всего для нужд всех 16 медцентров планируется поставить около 500 тыс. предметов медицинского назначения - это медтехника, специальное оборудование и различные приборы.

"В центры завершается поставка медицинской техники, в том числе рентгеновское оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты искусственной вентиляции легких", - уточнили в Минобороны.

Работа ведется круглосуточно. Выстроенная логистика с привлечением самолетов ВКС России морского транспорта обеспечивает бесперебойную поставку материалов.

Многофункциональные центры

Военные лечебные учреждения строятся по поручению президента РФ Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса. На эти цели было выделено 8,8 млрд рублей. Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.

Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 и 800 представителей среднего и младшего медицинского персонала соответственно. Всего будет задействовано более 2 300 как военных, так и гражданских работников. Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге.