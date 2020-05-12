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Мост через Амур в Китай введут в эксплуатацию после снятия ограничений из-за пандемии

Официальное разрешение на ввод объекта выдал Минстрой РФ
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Первый автомобильный мост между Россией и Китаем, построенный через пограничную реку Амур возле городов Благовещенск и Хэйхэ, введут в эксплуатацию после снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Официальное разрешение на ввод моста в эксплуатацию выдал Минстрой, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минвостокразвития.

Строительство трансграничного моста в районе Благовещенска в Амурской области велось с 2016 года и было завершено в прошлом декабре. 

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"Совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР). Это первый автомобильный мост между Россией и Китаем. Официальное разрешение на ввод моста в эксплуатацию выдало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "если бы не пандемия и закрытые границы государств, то мостовой переход начал бы работу после выдачи разрешения". "Но так как сейчас в мире сложилась непростая эпидемиологическая ситуация, то, конечно, фактический ввод мостового перехода будет осуществлен только после снятия всех ограничений", - сказал собеседник агентства.

Благовещенск - единственный областной центр в России, расположенный непосредственно на государственной границе, напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет Амур. После ввода моста в эксплуатацию по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей). Длина самого моста - более километра, общая протяженность перехода - 20 км, в нее входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую.

Общая стоимость объекта - около 18,8 млрд рублей. Проект создания моста удалось реализовать без привлечения бюджетных средств, для этого была использована концессионная модель. Она предусматривает строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период: три года строительства и эксплуатация 16 лет за счет взимания платы за проезд.

Теги
РоссияКитайАмурская областьДальний Восток
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