{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Завод Tesla в Калифорнии возобновляет работу, несмотря на запрет местных властей

Руководитель компании Илон Маск заявил, что сам намерен находиться на заводе
Описание
© AP Photo/Ben Margot

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Американская корпорация Tesla открывает свой завод в городе Фримонт (штат Калифорния), несмотря на запрет местных властей, введенный из-за распространения нового коронавируса. Об этом в понедельник сообщил в Twitter руководитель компании Илон Маск.

"Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида", - написал предприниматель. Он отметил, что и сам намерен находиться на заводе. "Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", - добавил Маск.

Фримонт находится на территории округа Аламида. Его власти ранее распорядились закрыть многие предприятия из-за пандемии. На указанном заводе Tesla производят электромобили и различные комплектующие, на нем работают около 10 тыс. человек. Как сообщила газета Los Angeles Times, на парковке у данного предприятия в настоящее время примерно столько же автомобилей, сколько бывало, когда оно работало в обычном режиме.

Маск ранее подал судебный иск к властям округа с требованиями отменить ограничения в отношении завода. В субботу на сайте Tesla сообщалось, что предприятие "начало процесс возобновления работы", однако не уточнялось, когда именно это произойдет. Предприниматель отмечал в Twitter, что может перенести производственные мощности Tesla из Калифорнии в другие штаты.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.

Теги
СШАМаск, ИлонПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минобороны сдаст восемь многофункциональных медицинских центров до конца недели
Завершаются отделочные работы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС