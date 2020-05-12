Поддержка самозанятых и МСП. В регионах готовятся восстанавливать экономику

"Мы благодарны президенту за дополнительные ресурсы, которые позволяют поддержать малый и средний бизнес. Например, тема докапитализации инфраструктуры малого бизнеса, которая выдает льготные займы - это то, чего мы добивались и очень здорово, что президентом принято такое решение. В ближайшее время деньги из федерального бюджета получат субъекты - это даст возможность выдать еще больше льготных займов за счет инфраструктуры и поддержки малого бизнеса", - сообщил ТАСС губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

После выступления главы государства, региональные власти в беседах с корреспондентами ТАСС отметили, что введенные ранее федеральные меры уже помогают поддерживать бизнес в субъектах.

В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке озвучил ряд новых мер поддержки для граждан и экономики. Так, например, с 1 июня будет осуществляться единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Кроме того, президент предложил запустить специальную программу поддержки занятости для предприятий из пострадавших отраслей, а также социально ориентированных НКО.

ТАСС, 12 мая. Главы регионов России готовы оперативно корректировать существующие и вводить дополнительные меры поддержки как для бизнеса, так и для населения, чтобы восстановить пострадавшую из-за коронавируса экономику страны. После выступления президента России Владимира Путина губернаторы сообщили ТАСС, что намерены в ближайшее время утвердить меры для поддержки самозанятых, новые виды помощи малому и среднему бизнесу.

Опрошенные ТАСС главы субъектов отмечают, что новые меры по поддержке населения, озвученные главой государства, свидетельствует о готовности федерального центра выводить граждан из условий действия ограничительных мер.

"Озвучены были вопросы конкретной поддержки тех слоев населения, которые особенно нуждаются в помощи. Беспрецедентно огромные суммы средств за самое короткое время будут предоставлены как через материнский капитал, так и через другие инструменты", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов, слова которого приводит пресс-служба.

Дополнительные меры в регионах

Многие регионы уже разработали планы преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции и теперь готовы оперативно их корректировать. Власти Ульяновской области, как сообщил ТАСС глава региона Сергей Морозов, чтобы оказать предпринимателям дополнительную поддержку, в ближайшее время докапитализируют местный Фонд развития предпринимательства на сумму 350 млн рублей. Кроме того, уже разработан третий пакет мер поддержки для бизнеса.

"Это перенос сроков уплаты налога по упрощенной системе налогообложения за II, III квартал на декабрь 2020, расширение регионального перечня отраслей экономики, отнесенных к наиболее пострадавшим и нуждающимся в дополнительных мерах поддержки, снижение стоимости патента для отдельных видов деятельности до 1 рубля", - отметил Морозов.

Власти Тверской области, как сообщил губернатор Игорь Руденя, в ближайшие дни примут решение, как поддержать самые пострадавшие направления: туристический бизнес, торговые центры, потребительские рынки.

В субъектах анонсируют также разработку дополнительных мер поддержки самозанятых. Из-за ситуации с коронавирусом эта категория граждан оказались в сложном положении. В ближайшее время в Мурманской области и в республике Дагестан власти намерены запустить специальный набор мер поддержки и для этой категории граждан.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил ТАСС, что регион уже направил на поддержку населения, медиков и предпринимателей более 4 млрд рублей. Из них 552 млн планируется выплатить малоимущим и малоимущим многодетным семьям. "Мы тщательно готовимся к выходу из ограничительных мер. Нам очень важно сохранить экономику, поэтому завтра мы предложим поэтапный план выхода региона из карантина и новые способы экономической поддержки предприятий", - сказал Кондратьев.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, где один из самых высоких по стране показателей числа зараженных, ранее предложил запустить программу субсидирования затрат малых и средних предприятий на покупку легких коммерческих автомобилей. Также еще в апреле было принято решение о выплатах самозанятым чуть более чем по 13,9 тыс. рублей, при условии, что они будут выполнять социально-значимые общественные работы. В настоящее время в регионе составлен детальный план выхода из режима самоизоляции, а также планируется использовать механизм, с помощью которого предприятия смогут повышать уровень безопасности, в том числе через внедрение системы видеоаналитики, при этом требования для каждой отрасли устанавливаются отдельно.

"Например, для ресторанов должно быть определенное количество столов на 100 кв. м и не более двух клиентов за столом, но даты перехода к этапам для каждого предприятия свои и зависят от санитарно-эпидемиологической обстановки", - сообщил журналистам Никитин.