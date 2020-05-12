"Известия": из МРОТ предложили исключить допвыплаты

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Дополнительные выплаты работникам могут быть исключены из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР).

По данным издания, предложенные поправки в Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) приравнивают наименьший возможный оклад к МРОТ. В настоящее время зарплата за месяц за полную норму рабочего времени не должна быть ниже МРОТ, однако в эту сумму могут быть включены компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты.

В Минтруде газете подтвердили, что обсуждение на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК) предложения по внесению изменений в ТК в части состава минимального размера оплаты труда запланировано на первое полугодие текущего года. Также в ведомстве уточнили, что назвать количество россиян с окладами ниже МРОТ пока нельзя, так как не ведутся статистические наблюдения по уровням окладов в РФ.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) отметили, что в настоящее время Трудовой кодекс не содержит понятие "минимальный оклад", зарплата устанавливается по системам оплаты труда конкретного работодателя. Кроме того, в РСПП уточнили, что компенсационные и стимулирующие выплаты применяются для максимального учета содержания, характера, условий и иных параметров работы, они являются неотъемлемой частью оплаты труда, поэтому размер вознаграждения не может быть представлен только окладом или тарифной ставкой, в том числе минимальными.

На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 рублей.