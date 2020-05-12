"Известия": в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Новый вид мошенничества для получения кредитных историй с помощью фальшивых сайтов развивается в России на фоне пандемии коронавируса. Об этом во вторник пишет газета " Известия " со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"При этом поиск услуги по получению кредитной истории чрезвычайно популярен. В месяц люди делают сотни тысяч таких запросов и многие попадают на фальшивые сайты. Всем им предлагают быстро и недорого получить кредитную историю. Для этого надо заполнить форму со своими данными и перечислить деньги - всего 299 рублей. Многие предлагают ее улучшить, но это будет стоить дороже - от 10 тыс. до 300 тыс. рублей", - сообщил изданию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Как сообщает газета, число обращений на фальшивые сайты в марте увеличилось на 70% по сравнению с февралем - с 50 тыс. до 83,6 тыс. посетителей. По мнению Волкова, это происходит в связи с падением доходов, а также на фоне мер противодействия кризису, когда государство предложило заемщикам помощь в виде кредитных каникул.

В Банке России газете уточнили, что кредитную историю можно получить бесплатно два раза в год. "Обрабатывать и предоставлять сведения из кредитных историй могут только организации, которые включены в государственный реестр бюро кредитных историй, размещенный на сайте Банка России", - добавили в пресс-службе ЦБ. Сейчас в этом списке 10 организаций.

3 апреля вступил в силу закон о предоставлении льготного периода (кредитных каникул) заемщикам в связи с негативными явлениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции. Закон гарантирует отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до полугода, в том числе индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, если их Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) включен в перечень пострадавших отраслей.