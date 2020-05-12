"Известия": в Системе быстрых платежей могут ввести личный QR-код для оплаты покупок

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Собственный QR-код для пользования Системой быстрых платежей (СБП), который будет генерироваться у покупателя на смартфоне в момент оплаты покупки, обсуждается на финансовом рынке. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей банков.

"Код с информацией генерируется всего на 30 секунд - из-за короткого времени хранения его сложно скомпрометировать. Кроме того, "кнопка" генерации QR-кода сработает на всех устройствах, даже самых примитивных. Выше будет и скорость работы - не придется открывать приложение онлайн-банка, идентифицироваться в нем", - сообщил изданию директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин.

В коде будет содержаться информация о счете клиента, разрешение списать оттуда деньги. Сумма, счет получателя будут содержаться у продавца.

В ВТБ, Московском кредитном банке (МКБ) и Промсвязьбанке газете подтвердили обсуждение этой инициативы.

Как отметил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, генерация QR-кода на смартфоне клиента упростит техническое переустройство торговой точки. "Сейчас для приема платежей через СБП ритейлерам нужно либо настраивать дисплеи для вывода QR-кода, либо печатать их на бумаге. Новый сценарий позволил бы расширить применение СБП для оплаты покупок даже на небольшие торговые точки, где используются бюджетные линейные сканеры. Они и так есть в большинстве точек продаж", - добавил он.

В Банке России и Национальной системе платежных карт (НСПК - клиринговый центр СБП) сообщили, что в данный момент занимаются развитием платежей от физических лиц к юридическим с использованием технологий, уже реализованных в СБП. Однако не исключают рассмотрения возможности применения и новых технологий.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.