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Объем сельхозпродукции на Камчатке в первом квартале 2020 года вырос почти на 8%

Он составил 2 млрд 603 млн рублей
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая. /ТАСС/. Объем производства сельхозпродукции на Камчатке в первом квартале 2020 года вырос почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в Камчатстате во вторник.

"По расчетам, в первом квартале 2020 года, увеличилось поголовье птицы на 6,3%, свиней - на 5,2%, коров - на 1,1%. Объем производства сельскохозяйственной продукции сложился в сумме 2 млрд 603 млн рублей, что в сопоставимой оценке на 7,7% превысило уровень аналогичного периода 2019 года", - рассказали ТАСС в управлении.

Аграрии на Камчатке получают 80 мер господдержки. В 2019 году ими воспользовались почти 300 индивидуальных получателей. По итогам прошлого года на развитие агропромышленного комплекса субъекта было направлено более 1 млрд рублей за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов, что позволяет местным предприятиям, в том числе, существенно снижать стоимость выпускаемой продукции. Так, например, стоимость кисломолочной продукции с материковой части России доходит до 250 рублей за литр, от местных производителей - до 90 рублей.

Камчатский край в полном объеме обеспечивает себя картофелем, более чем на 70% - яйцом, молоком почти на 50%, овощами - на 40%, несмотря на то, что регион находится в зоне рискованного земледелия и территориально расположен в районе, приравненному к Крайнему Северу.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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