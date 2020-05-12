"Ъ": доля займов под залог автомобиля в России выросла в 12 раз

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Почти четверть займов (24%) под залог автомобиля за март - апрель были взяты в России для погашения иных кредитов и долгов, в то время как в 2019 году эта цифра составляла всего 2%. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервиса CarMoney.

Как уточняет издание, одной из причин автозаймов был ремонт квартиры или дачи (29%), что на 3% меньше, чем годом ранее (32%). Размер такого займа варьировался от 250 тыс. до 350 тыс. рублей. 12% назвали причиной автозайма развитие бизнеса, в то время как в 2019 году с этой целью оставляли под залог свой автомобиль 18%. Размер такого займа составил от 500 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, 13% брали займ под залог машины для совершения покупок, 14% - на неотложные нужды, еще 13% направили средства на покупки против 3% в прошлом году.

"Сейчас заметно вырос спрос на перекредитование, что относится как к микро- и малому бизнесу, который активно пользуется нашими услугами, так и к остальным автовладельцам, которым необходимы денежные средства для погашения уже имеющихся кредитных обязательств", - отметили в CarMoney.

По данным "Коммерсанта", наиболее часто под залог оставляли машины марок Toyota, Hyundai и Kia.

Исследование проведено сервисом CarMoney, работающим в 68 регионах, на базе данных о 1,5 тыс. займов.