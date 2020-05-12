{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ъ": доля займов под залог автомобиля в России выросла в 12 раз

По данным издания, наиболее часто под залог оставляли машины марок Toyota, Hyundai и Kia

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Почти четверть займов (24%) под залог автомобиля за март - апрель были взяты в России для погашения иных кредитов и долгов, в то время как в 2019 году эта цифра составляла всего 2%. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервиса CarMoney.

Как уточняет издание, одной из причин автозаймов был ремонт квартиры или дачи (29%), что на 3% меньше, чем годом ранее (32%). Размер такого займа варьировался от 250 тыс. до 350 тыс. рублей. 12% назвали причиной автозайма развитие бизнеса, в то время как в 2019 году с этой целью оставляли под залог свой автомобиль 18%. Размер такого займа составил от 500 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, 13% брали займ под залог машины для совершения покупок, 14% - на неотложные нужды, еще 13% направили средства на покупки против 3% в прошлом году.

"Сейчас заметно вырос спрос на перекредитование, что относится как к микро- и малому бизнесу, который активно пользуется нашими услугами, так и к остальным автовладельцам, которым необходимы денежные средства для погашения уже имеющихся кредитных обязательств", - отметили в CarMoney.

По данным "Коммерсанта", наиболее часто под залог оставляли машины марок Toyota, Hyundai и Kia.

Исследование проведено сервисом CarMoney, работающим в 68 регионах, на базе данных о 1,5 тыс. займов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Глава Boeing: авиакомпании США к концу года достигнут 50% докризисного уровня перевозок
Дэвид Кэлхун не исключает, что его компания может обанкротиться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС