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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Boeing: авиакомпании США к концу года достигнут 50% докризисного уровня перевозок

Дэвид Кэлхун не исключает, что его компания может обанкротиться

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Американские авиакомпании к концу 2020 года смогут довести объем пассажирских перевозок от силы до 50% от уровня, который предшествовал пандемии. С таким прогнозом выступил глава авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун в интервью NBC, отрывок которого был размещен в Twitter этой телекомпании в понедельник.

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Кэлхун считает, что нормализация пассажирских перевозок в США будет длительной и сложной. "Да, скорее всего", - ответил глава Boeing на вопрос, допускает ли он банкротство одного из 10 крупнейших авиаперевозчиков страны.

"Уровень перевозок не восстановится на 100%. Возможно, он не достигнет и 25%, - сказал Кэлхун, имея в виду предстоящий сентябрь, когда истечет срок действия экстренных мер, принятых правительством США для поддержки американской авиаиндустрии на время пандемии. - Возможно, к завершению этого года мы приблизимся к 50%".

Пассажирские перевозки в США из-за пандемии сократились почти на 95%. United Airlines и еще три ведущих американских авиакомпании отправили в добровольные отпуска свыше 100 тыс. сотрудников. United Airlines понесла убытки в размере $2,1 млрд в первом квартале 2020 года, доходы составили $8 млрд, снизившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Глава фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт сообщил неделю назад, что еще в апреле распродал принадлежавшие ему доли в четырех ведущих авиаперевозчиках США. Суммарная доля составляла 10%, была приобретена за $7-8 млрд в 2016 году и продана в прошлом месяце за $6,1 млрд.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.

Теги
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