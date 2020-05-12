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В Карелии создадут агропромышленный парк для научных разработок в области аквакультуры

Власти планируют привлечь инвестиций на более чем 700 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 мая. /ТАСС/. Новый агропромышленный парк для проведения прикладных научных исследований и внедрения этих разработок в развитие проектов по аквакультуре, переработке сельского хозяйства, а также лекарственного сырья планируется открыть в Карелии до 2025 года. Общий объем инвестиций в инновационную площадку оценивается в 726 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в министерстве экономического развития региона во вторник.

"На территории республики планируется создание до 2025 года агропромышленного парка "АкваБиотех-Карелия", цель создания которого - обеспечение необходимой инфраструктурой, развитие вспомогательных и обслуживающих видов деятельности, включая организацию и проведение прикладных научных исследований, внедрение инновационных разработок и продуктов для осуществления двух направлений деятельности: развитие аквакультуры, вспомогательных и обслуживающих видов деятельности (первая очередь), переработки сельскохозяйственного и лекарственного сырья (вторая очередь)", - сказали в пресс-службе.

Проект агропромышленного парка уже начали реализовывать, в него вложили более 60 млн рублей. Как отметили в региональном министерстве, республика планирует привлечь новых инвесторов, в том числе представителей фармацевтического рынка. Для них власти предлагают специальные программы поддержки, однако, как пояснили в министерстве, многие фармкомпании "просто не знают" об этих возможностях.

"В рамках Российского инвестиционного форума в городе Сочи в феврале 2020 года были запланированы встречи с [фармацевтическими] компаниями, однако, в связи с отменой форума и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране, встречи перенесены на более поздний период. Таким образом, конкретные предложения будут сформированы после обсуждения деталей сотрудничества с компаниями", - пояснили в минэкономразвития региона.

Ранее власти Карелии сообщали о готовности привлекать и развивать инвестиционные проекты в области фармацевтики. В республике сформирована база качественных специалистов в этой сфере, однако им приходится уезжать в другие регионы в поисках карьерного роста. В то же время в Карелии действуют уникальные для страны меры поддержки фармкомпаний, предполагающие возврат до 90% инвестиций в размере НДФЛ в течение 10 лет.

Теги
РоссияКарелия
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