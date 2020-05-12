Исследование: спрос на недвижимость вышел на уровень до введения самоизоляции

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Спрос на рынке недвижимости восстановился после резкого падения из-за распространения коронавируса, введения режима самоизоляции и ослабления курса рубля. Интерес покупателей к покупке жилья вышел на уровень конца февраля - начала марта 2020 года, говорится в исследовании "Авито Недвижимость" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Показатели спроса на платформе Авито Недвижимость выросли на 46,7% в сравнении с самой нижней точкой падения (начало апреля). В итоге покупательская способность вышла на докризисный уровень конца февраля - начала марта. При этом аналогичная ситуация наблюдается и с ростом пользователей на платформе, число которых не только достигло, но даже превысило показатели докризисного уровня на 3%, в общей сложности поднявшись на 24,5%", - отмечается в сообщении.

По словам управляющего директора "Авито Недвижимость" Ивана Дубровина, интерес к покупке жилья растет ежедневно. После снятия ограничительных мер и режима самоизоляции эксперт прогнозирует, что отложенный спрос превратится в реальные сделки. Например, на вторичном рынке жилья спрос вернулся на уровень, имевшийся до введения ограничительных мер, и сегодня показывает рост на 15% в сравнении с нижней точкой падения активности покупателей в начале апреля.

Также, по данным портала, спрос на квартиры в новостройках вырос на 2,6% по итогам I квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "К концу апреля рост показателей на разные типы жилья продолжился. Например, на 14% - для студий и 19% - для однокомнатных квартир по всей стране. Таким ускоренным темпам роста также способствует дополнительная государственная поддержка через доступную ипотеку до 6,5% на покупку первого жилья, а также помощь от девелоперов в виде скидок и акций", - отмечается в исследовании.