Норвегия в 2020 году почти в два раза увеличит расходы из нефтяного фонда

ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая. /ТАСС/. Правительство Норвегии в 2020 году почти в два раза увеличит расходы из Государственного пенсионного фонда, который пополняется за счет нефтяных доходов, по сравнению с первоначальным планом, представленным в октябре. Об этом сообщило во вторник Норвежское телеграфное бюро.

Как отмечает агентство, для ликвидации последствий пандемии коронавируса правительство намерено использовать 419,6 млрд норвежских крон (€38 млрд) из средств фонда. Эта сумма на 174,4 млрд крон (€17,7 млрд) выше, чем закладывалось в проекте бюджета, который был опубликован в октябре.

Также в текущем году, согласно проекту обновленного бюджета, ожидается падение ВВП на 4%. Кроме того, в настоящее время в стране зарегистрирована самая высокая безработица за 75 лет. Хотя пик безработицы уже пройден, по итогам года она будет на уровне 5,9%, по сравнению с 2,2% в 2019 году, полагает кабмин.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 29, до 8 135. В стране от последствий коронавируса умерли, по последним данным, 224 человека, госпитализированы 58.

Первый случай заражения в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны из-за пандемии ввело запрет на въезд в королевство иностранцев, у которых нет вида на жительство, введен погранконтроль на границах внутри Шенгенской зоны. По решению властей закрыты все детские сады, школы и высшие учебные заведения. На двухнедельный карантин отправляются все вернувшиеся в королевство из других государств.

6 апреля норвежское правительство заявило, что эпидемию удалось взять под контроль. В апреле, согласно решению кабмина, началось постепенное открытие учреждений - вновь стали работать детсады и младшие классы школ, смогли вернуться в вузы студенты, заканчивающие обучение, получили возможность открыться парикмахерские и другие виды бизнеса, предполагающие личный контакт. Кроме того, был снят запрет на поездки на дачу.