WWF направил письмо Мишустину с предложениями по экологическому росту в условиях пандемии

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) России направили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой включить в план выхода из кризиса в связи с пандемией коронавируса меры, обеспечивающие экологический рост и безопасность. В частности, представители Фонда предлагают прекращать субсидирование добычи ископаемого топлива и принять законы об экологической информации.

"12 мая 2020 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) направил письмо председателю правительства Российской Федерации [Михаилу Владимировичу] Мишустину, в котором призывает правительство включить в общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики меры, обеспечивающие экономический рост и экологическую безопасность", - сообщили ТАСС в пресс-службе WWF.

Фонд подготовил список из девяти мер, которые необходимо принять при постановке долгосрочных задач и разработке решений по выходу из кризиса. В первом пункте списка - сохранение и дальнейшее соблюдение действующих требований экологического законодательства. Кроме того, особое внимание в письме уделяется вопросу субсидирования различных секторов экономики. "При разработке долгосрочных задач и с учетом перезагрузки глобальной экономики после пандемии, мы призываем пересмотреть модель экономического развития страны и все активнее поддерживать отрасли, работа которых способствует устойчивому развитию общества", - говорится в письме.

В WWF призывают прекращать субсидирование добычи ископаемого топлива, а вместо этого уделять больше внимания развитию возобновляемой энергетики, "зеленого" строительства, электро- и низкоуглеродного транспорта, экотуризма, устойчивого сельского хозяйства, а также секторов, связанных со вторичной переработкой ресурсов. Кроме того, Фонд рекомендует до конца 2020 года принять законы об экологической информации, а также закон о совершенствовании оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы, законодательно закрепляющий обязательность общественного обсуждения на самой ранней стадии разработки проекта.