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Регулятор ФРГ к 24 мая решит, должен ли "Северный поток - 2" отвечать Газовой директиве ЕС

БЕРЛИН, 12 мая. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство Германии уже в текущем месяце вынесет окончательное решение о том, распространяются ли правила обновленной Газовой директивы Евросоюза на трубопровод "Северный поток - 2".

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Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель пресс-службы регулятора.

"Решение будет вынесено самое позднее к 24 мая 2020 года", - сказала она.

Федеральное сетевое агентство ФРГ в середине января приняло заявки от компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на выведение трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. Газета Handelsblatt проинформировала, что регулятор собирается отказать в выведении "Северного потока - 2" из-под новых правил. 

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