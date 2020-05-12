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Пандемия коронавируса нового типа

На Дальнем Востоке из-за уменьшения числа пассажиров изменится график движения поездов

Пассажирам отмененных поездов предоставят места аналогичной категории в других составах
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 12 мая. Руководство Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) изменяет графики движения трех пассажирских поездов между регионами и отменяет один в связи с сокращением из-за ситуации с коронавирусом числа совершающих поездки, сообщается во вторник на сайте ДВЖД.

"Изменена периодичность курсирования поезда № 35/36 Хабаровск - Благовещенск отправлением из Хабаровска с 9 мая 2020 года через день вместо ежедневного следования; поезда № 8/7 Новосибирск - Владивосток отправлением из Новосибирска с 21 мая 2020 года, из Владивостока с 26 мая 2020 года один раз в четыре дня вместо следования через день", - говорится в сообщении.

Также поезд № 687/688 Сковородино - Нерюнгри будет отправляться один раз в четыре дня вместо ежедневного следования. Отменяется курсирование поезда № 48/47 Омск - Владивосток с отправлением из Омска с 22 мая и Владивостока с 27 мая.

"Для сохранения транспортной доступности планируется назначение поездов: № 12/11 Челябинск - Владивосток периодичностью один раз в четыре дня, № 12/11 Самара - Владивосток периодичностью один раз в четыре дня", - уточняется в сообщении.

Компания готова обеспечить пересадку пассажиров отменяемых поездов на места аналогичной категории. Если такие места будут отсутствовать, в ДВЖД готовы предоставить проезд на местах более высокой категории, при этом пассажирам не нужно будет доплачивать разницу в стоимости.

Теги
РоссияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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