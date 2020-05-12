В Кировской области прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам мебельной фирмы

КИРОВ, 12 мая. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области добилась выплаты долга в размере 19,7 млн рублей сотрудникам мебельной компании "МЦ5 групп" (MZ5 group), в отношении ее руководителя возбуждено дело об административном правонарушении, сообщается на сайте ведомства.

"Перед 1103 работниками ООО "МЦ5 групп" образовалась задолженность по заработной плате за март 2020 года на сумму 19,7 млн рублей. В целях устранения выявленных нарушений генеральному директору предприятия внесено представление. Также в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата в срок заработной платы"). После вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда полностью погашена", - говорится в сообщении.

MZ5 group - международный производственный холдинг, производство расположено в городе Кирово-Чепецке Кировской области. MZ5 group представлен 500 салонами в России и странах ближнего зарубежья.