Пользователи Instagram смогут поддержать малый бизнес специальным стикером в Stories

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Instagram запустил стикер "Поддержим малый бизнес" для Stories в России, используя который пользователи смогут помочь предприятиям в том числе привлечь новых клиентов. Об этом ТАСС сообщили во внешней пресс-службе Instagram в России.

"С помощью нового стикера пользователи Instagram смогут упомянуть аккаунты компаний прямо на стикере и сделать возможным предварительный просмотр аккаунта. Такое упоминание дает возможность компаниям репостнуть контент в свои Stories или написать людям, которые их отмечали", - отмечается в сообщении.

Так, с новым стикером фото или видео пользователей попадут в общую Stories, где каждый сможет увидеть, как те, на кого он подписан, поддерживают любимый малый бизнес. Компании также могут использовать данный стикер, чтобы поддержать сообщество предпринимателей.

Стикером "Поддержим малый бизнес" уже успели воспользоваться российские селебрити, инфлюенсеры, предприниматели и компании, добавили в пресс-службе. "Многие из них присоединились к инициативе #этонашбизнес, которая запущена в России в Facebook и Instagram, чтобы привлечь внимание к проблемам малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса, и рассказали в Stories c новым стикером о любимом малом бизнесе из Москвы", - сообщили там.

Кроме того, Instagram также добавил в бизнес-профили раздел "Ресурсы для бизнеса", который поможет компаниям быть в курсе последних инструментов и ресурсов платформы, которые могут помочь во время пандемии.