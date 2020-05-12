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Пандемия коронавируса нового типа

Минпромторг: поставки электронных термометров в России налажены в достаточных объемах

Ранее СМИ сообщали о том, что аптечные сети столкнулись с дефицитом термометров для измерения температуры тела

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Поставки медицинских электронных термометров в Россию налажены в достаточных объемах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга.

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"Поставка термометров налажена в достаточных объемах", - сказал официальный представитель министерства.

В частности, по его словам, компания "Швабе-Москва" получила регистрационное удостоверение на поставку 100 тыс. таких изделий. "Из этого количества часть по контракту Минпромторга России, остальные готовы к поставкам термометров в аптечные сети в случае поступления заявок", - сообщили в министерстве.

Бесконтактные инфракрасные термометры под брендом "Швабе" производятся в Китае. По данным Минпромторга, медицинские изделия полностью соответствуют государственным стандартам РФ. "Сейчас идет процесс освоения производства этой продукции на собственных мощностях "Швабе", - добавили в Минпромторге.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что после стабилизации ситуации с наличием медицинских масок аптечные сети столкнулись с дефицитом термометров для измерения температуры тела. По данным издания, на фоне пандемии коронавируса резко выросла востребованность приборов у медицинских учреждений, что привело к сокращению поставок в профильную розницу.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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