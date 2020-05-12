{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бензин Аи-92 в России с 4 по 8 мая подешевел на 4 копейки

Аналитики Kortes также сообщили, что дизель подешевел на 8 копеек

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая 2020 года снизились по сравнению предыдущей неделей на 4 копейки и составили 42,7 рубля за литр. Цены на бензин Аи-95 опустились также на 4 копейки - до 45,9 рубля за литр, а дизельное топливо подешевело на 8 копеек, до 47,97 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин Аи-92 наиболее всего подешевел в Северо-Кавказском федеральном округе - на 7 копеек, до 43 рублей за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 40 тыс. 505 рублей за тонну, что на 56 рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 186 рублей - до 40 тыс. 815 рублей за тонну.

Наибольшее снижение цены на бензин Аи-95 зафиксировано в Южном федеральном округе - на 4 копейки, до 47,82 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 41 тыс. 459 рублей за тонну, что на 660 рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены увеличились на 540 рублей - до 42 тыс. 38 рублей.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период снизилась на 691 рубль и составила 50 тыс. 797 рублей.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли. По оценке замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, нефтяники могут перечислить в бюджет РФ в 2020 году 700 млрд рублей по демпферу при цене нефти $25-30 за баррель.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Волин: снятие ряда требований к региональным радио и ТВ сэкономит более 1 млрд рублей
Речь идет о снятии лицензионных требований, которые позволят региональным СМИ не вещать в ночные часы с 12 до 6 утра и уменьшить мощность своих передатчиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС