Бензин Аи-92 в России с 4 по 8 мая подешевел на 4 копейки

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая 2020 года снизились по сравнению предыдущей неделей на 4 копейки и составили 42,7 рубля за литр. Цены на бензин Аи-95 опустились также на 4 копейки - до 45,9 рубля за литр, а дизельное топливо подешевело на 8 копеек, до 47,97 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин Аи-92 наиболее всего подешевел в Северо-Кавказском федеральном округе - на 7 копеек, до 43 рублей за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 40 тыс. 505 рублей за тонну, что на 56 рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 186 рублей - до 40 тыс. 815 рублей за тонну.

Наибольшее снижение цены на бензин Аи-95 зафиксировано в Южном федеральном округе - на 4 копейки, до 47,82 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 41 тыс. 459 рублей за тонну, что на 660 рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены увеличились на 540 рублей - до 42 тыс. 38 рублей.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период снизилась на 691 рубль и составила 50 тыс. 797 рублей.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли. По оценке замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, нефтяники могут перечислить в бюджет РФ в 2020 году 700 млрд рублей по демпферу при цене нефти $25-30 за баррель.