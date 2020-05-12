Бизнес просит разрешить турпоездки между некоторыми регионами России с 1 июня

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Туркомпании и отельеры предлагают с 1 июня 2020 г. разрешить туристические поездки между регионами России с низким уровнем заболевания коронавирусом, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). Письмо с таким предложением президент РСТ Андрей Игнатьев и президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин направили министру экономического развития РФ Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой.

"РСТ и РГА предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19. Разумеется, в зависимости от эпидемиологической обстановки", - отмечается в сообщении РСТ.

При этом с 1 июля предлагается возобновить взаимные туристические поездки между странами с низким уровнем распространения коронавируса, расширяя их список по мере нормализации эпидемиологической ситуации в других странах. Возобновление выездного и въездного в том формате, который существовал до пандемии, по мнению авторов письма, возможно с 1 января 2021 года.

Кроме того, представители турбизнеса просят до 1 апреля 2021 года установить мораторий на исключение из Единого федерального реестра сведений о туроператорах, которые не могут продлить договор со страховой компанией о финансовом обеспечении. Просьба обусловлена тем, что из-за высоких предпринимательских рисков в сложившихся условиях страховщики отказываются заключать договоры с туроператорами, пояснили в РСТ.

"И в этой же связи мы считаем необходимым уменьшить предельный размер фонда персональной ответственности туроператоров с 7% до 3% от общей цены турпродукта за предыдущий год", - отметил Игнатьев, слова которого приводятся в сообщении РСТ. Действующий размер фондов вынуждает туроператоров, особенно крупных, ежегодно выводить из оборота сотни миллионов рублей, а воспользоваться этими деньгами в соответствии с отраслевым законом они могут только в том случае, если уйдут с рынка, пояснил глава РСТ.

Предложения по налогам и субсидиям

Также отраслевые объединения предлагают вместо отсрочки в выплате налогов предоставить туриндустрии налоговые каникулы и освободить от платежей в социальные фонды на период до марта 2021 года. Туроператоры также просят рассмотреть возможность предоставления субсидий не по факту приема иностранных туристов из целевых стран, а авансом с отчетом в декабре 2020 года - январе 2021 года.

Авторы письма также предлагают снизить ставку НДС до 5% в 2020 года с последующим увеличением до 10% в 2022 года для гостиниц и иных средств коллективного размещения.