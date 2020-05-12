Таможенники перекрыли утечку данных из баз ФТС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Таможенники перекрыли канал передачи незаконно полученных сведений из баз данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Об этом говорится в сообщении ФТС.

"Канал передачи сведений ограниченного доступа, незаконно полученных из баз данных ФТС России, раскрыли сотрудники Управления по противодействию коррупции и Службы информационной безопасности ФТС России совместно с представителями Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Единой автоматизированной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) злоумышленники выгружали данные о таможенном декларировании и системе управления профилями рисков. Похищенные сведения они реализовывали, в том числе в сети Интернет, сообщает ФТС. В дальнейшем такую информацию использовали недобросовестные участники ВЭД для уклонения от уплаты таможенных платежей, добавляют в ведомстве.

"Схему вывода данных организовала группа лиц, в состав которой входило должностное лицо таможенных органов. Роли участников преступной группы были четко распределены", - подчеркивается в сообщении.