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"Ласточки" между Сочи и Краснодаром начнут курсировать после ослабления режима карантина

Конкретные даты пока не называются

СОЧИ, 12 мая. /ТАСС/. Движение "Ласточек" между Сочи и Краснодаром будет восстановлено после ослабления ограничительных мер, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Ранее в пресс-службе администрации города Сочи сообщали журналистам, что с 27 апреля по 12 мая приостановлено сообщение электропоездов "Ласточка" маршрутами Имеретинский курорт - Краснодар и Краснодар - Адлер. Кроме того, с 28 апреля по 12 мая было отменено движение электропоезда Адлер - Краснодар. Это было связано со снижением спроса на перевозки по данному направлению.

"Вряд ли Кубань в ближайшее время пойдет на послабление ограничений по передвижению. Как только появятся предпосылки, можно будет говорить о конкретных датах", - сказали в пресс-службе, добавив, что в настоящее время сложно делать какие-либо прогнозы.

Отмечается, что за четыре месяца 2020 года на СКЖД было перевезено свыше 7,4 млн пассажиров, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры. Однако работа рынков и ярмарок уже возобновлена. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков. По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 12 мая общее число заразившихся в Краснодарском крае составило более 2 тыс.

Теги
РоссияКраснодарский край
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