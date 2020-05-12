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Эксперты: США переживают самое крупное сокращение числа буровых установок в истории

По данным консалтинговой компании Rystad Energy, общее количество горизонтальных нефтяных буровых установок упало ниже 270
Описание
© EPA-EFE/LARRY W. SMITH

ТАСС, 12 мая. США в настоящий момент переживают самое масштабное снижение числа буровых установок в истории из-за пандемии коронавируса. При этом дно сокращений еще не пройдено, говорится в материалах норвежской консалтинговой компании Rystad Energy.

Общее количество горизонтальных нефтяных буровых установок упало ниже 270 - на 57% ниже по сравнению с пиком в 624 установки в марте 2020 года. Число газовых буровых установок на прошлой неделе сократилось до 70 штук, что на 54% ниже предыдущего пика, наблюдавшегося в июне 2019 года, говорится в отчете компании на основе статистики бурения от Baker Hughes.

По величине снижения текущее сокращение числа буровых установок уже опередило спад 2015-2016 годов. Тогда наибольшее процентное снижение по сравнению с пиковыми значениями достигало 53-54%.

Однако дно сокращений еще не достигнуто, считает Rystard Energy. При этом пиковые темпы снижения, как в абсолютном, так и в процентном выражении уже пройдены. После периода снижения на 50-55 буровых установок в неделю количество нефтяных вышек на прошлой неделе сократилось всего на 32 буровых установки, отмечает компания.

Начиная с середины марта, добыча в Соединенных Штатах упала уже на 1,2 млн баррелей в сутки. В процентном выражении падение добываемых объемов топлива составляет около 9,2%. В период с 28 марта по 3 апреля в США было зафиксировано сильнейшее с 19 июля 2019 года падение добычи нефти, тогда она за неделю рухнула на 600 тыс. баррелей в сутки.

Прогноз Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по добыче нефти в США в 2020 году составляет 11,76 млн баррелей в сутки. При этом в 2021 году добыча снизится еще на 700 тыс. баррелей - до 11,03 млн баррелей в сутки, ожидает ведомство.

Теги
СШАНорвегия
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