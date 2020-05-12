"Роснефть": текущие налоги сдерживают инвестиции в добычу газа березовской свиты

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Компания "Роснефть" не просит эксклюзивных льгот при разработке сложных газовых проектов, нужны равные условия добычи для всех участников рынка, однако текущий налоговый режим сдерживает от инвестиций в добычу газа березовской свиты. Об этом сообщил журналистам представитель "Роснефти".

"При исчислении налога на добычу природного газа Налоговый кодекс предусматривает коэффициенты дифференциации в зависимости от сложности разработки запасов. Например, для дорогого в добыче газа туронских залежей и даже для дешевого в добыче газа сеноманских залежей на Ямале, предусмотрен коэффициент дифференциации 0,21 в первый год разработки. При этом для залежей березовской свиты, требующих в процессе добычи сложных и дорогостоящих технических решений, таких коэффициентов установлено не было в связи с отсутствием проектов разработки таких залежей на момент принятия закона в 2013 году. В настоящий момент это сдерживает российские компании от инвестиций в добычу газа березовской свиты", - сказал он.

В компании добавили, что речь не идет о каких-то эксклюзивных льготах для компании, а лишь о равных условиях добычи трудноизвлекаемых запасов газа для всех участников рынка.

О предложениях компании

Глава "Роснефти" Игорь Сечин направил в правительство РФ письмо с просьбой предоставить налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири, сообщило РБК со ссылкой на копию документа.

Березовская свита имеет сложные геологические особенности и требует инновационных технологий, поэтому промышленная добыча газа из этих трудноизвлекаемых залежей без льгот нерентабельна, следует из письма. По данным издания, компания предложила правительству снизить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для таких залежей, установив коэффициент 0,21. Такая льгота действует с 2013 года для других трудноизвлекаемых запасов газа "Роснефти" - так называемых туронских залежей.

Согласно документу, потенциальные ресурсы березовской свиты только в пределах участков "Роснефти" достигают 1,3 трлн куб. м газа. "Роснефть" уже разработала технологию добычи, а также получила приток газа на трех месторождениях.

Основным получателем льгот может стать один из крупнейших газовых проектов "Роснефти" - Харампурское месторождение, которое компания разрабатывает вместе с BP (у британской компании 49% в проекте), следует из письма.