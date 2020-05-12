{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Минкомсвязи предотвратила закрытие некоторых муниципальных СМИ

Ранее замглавы министерства Алексей Волин сообщал, что количество СМИ в России может сократиться после пандемии на 10-15%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минкомсвязи предотвратила закрытие ряда муниципальных СМИ в условиях пандемии и режима самоизоляции. Об этом заявил во вторник замглавы министерства Алексей Волин на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"У нас был целый ряд регионов, где были сделаны попытки остановить работу средств массовой информации. К счастью, это происходило не на региональном уровне, это происходило на уровне муниципалитетов и ниже. Но у нас были несколько случаев, когда пытались закрыть редакции газет, приходилось оперативно обращаться к губернаторам, губернаторы реагировали оперативно, и редакции были открыты", - сказал Волин.

На эту тему
Нерабочие дни завершены, но борьба с эпидемией продолжится. Главное из обращения Путина

По его словам, одна из главных задач Минкомсвязи с начала карантина и самоизоляции заключалась в том, чтобы сделать все необходимое для продолжения СМИ своей деятельности. Волин напомнил, что газеты не попали в федеральный перечень непродовольственных товаров первой необходимости. "Мы направили всем главам регионов свои обращения с просьбой включить печатные средства массовой информации в перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Более чем в 40 регионах газеты были включены", - сказал он.

Также более чем в 40 регионах решениями губернаторов была разрешена работа киосковых сетей, где реализуются газеты и журналы. Таким образом, добавил Волин, удалось поддержать розницу.

Ранее он сообщал, что количество СМИ в России может сократиться после пандемии на 10-15%. При этом Волин отмечал, что такое сокращение не повлечет аналогичного роста безработицы в профессиональной среде. По его словам, наблюдается очень высокий процент совместительства и людей, которые работают сразу на несколько редакций.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Волин: снятие ряда требований к региональным радио и ТВ сэкономит более 1 млрд рублей
Речь идет о снятии лицензионных требований, которые позволят региональным СМИ не вещать в ночные часы с 12 до 6 утра и уменьшить мощность своих передатчиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС