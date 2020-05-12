Минкомсвязи предотвратила закрытие некоторых муниципальных СМИ

"У нас был целый ряд регионов, где были сделаны попытки остановить работу средств массовой информации. К счастью, это происходило не на региональном уровне, это происходило на уровне муниципалитетов и ниже. Но у нас были несколько случаев, когда пытались закрыть редакции газет, приходилось оперативно обращаться к губернаторам, губернаторы реагировали оперативно, и редакции были открыты", - сказал Волин.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минкомсвязи предотвратила закрытие ряда муниципальных СМИ в условиях пандемии и режима самоизоляции. Об этом заявил во вторник замглавы министерства Алексей Волин на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По его словам, одна из главных задач Минкомсвязи с начала карантина и самоизоляции заключалась в том, чтобы сделать все необходимое для продолжения СМИ своей деятельности. Волин напомнил, что газеты не попали в федеральный перечень непродовольственных товаров первой необходимости. "Мы направили всем главам регионов свои обращения с просьбой включить печатные средства массовой информации в перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Более чем в 40 регионах газеты были включены", - сказал он.

Также более чем в 40 регионах решениями губернаторов была разрешена работа киосковых сетей, где реализуются газеты и журналы. Таким образом, добавил Волин, удалось поддержать розницу.

Ранее он сообщал, что количество СМИ в России может сократиться после пандемии на 10-15%. При этом Волин отмечал, что такое сокращение не повлечет аналогичного роста безработицы в профессиональной среде. По его словам, наблюдается очень высокий процент совместительства и людей, которые работают сразу на несколько редакций.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.