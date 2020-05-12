"Газпромнефть-Оренбург" довела до 98% долю использования ПНГ на крупнейшем месторождении

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. "Газпромнефть-Оренбург", дочерняя структура "Газпром нефти", завершила модернизацию оборудования на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ВУ ОНГКМ), которое позволило увеличить долю полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) до 98%, сообщает компания.

"Ввод в эксплуатацию оборудования обеспечил улучшение экологической ситуации на месторождении, повысив уровень полезного использования попутного нефтяного газа на крупнейшем нефтедобывающем активе предприятия до 98%", - сказано в сообщении.

Попутный нефтяной газ добывается вместе с нефтью. Часто, особенно на удаленных месторождениях, его сжигают из-за невозможности как-то использовать, тем самым нанося вред экологии.

"Сохранение благоприятной окружающей среды является безусловным приоритетом для "Газпромнефть-Оренбург". Модернизация и ввод в эксплуатацию новых объектов газовой инфраструктуры в значительной степени повысят производственные показатели предприятия и минимизируют воздействие на экологическую систему региона", - сказал заместитель генерального директора по добыче, подготовке и реализации газа "Газпромнефть-Оренбург" Игорь Липатников.

Добиться увеличения доли полезного использования ПНГ компании удалось за счет ввода в эксплуатацию еще одного пускового комплекса компрессорной станции, а также завершению модернизацию существующих компрессорных установок на ВУ ОНГКМ.

"Оборудование обеспечивает сбор, подготовку и компримирование содержащегося в добываемой нефти газа низкого давления. В процессе подготовки газа из него выделяются механические примеси и жидкость, после чего газ направляется на основные газоперекачивающие агрегаты ТЛ-4 для поставки газа на Оренбургский газоперерабатывающий завод", - добавили в компании.