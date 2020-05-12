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Пандемия коронавируса нового типа

В СБ РФ обсудили дополнительные меры таможенного контроля, в том числе против COVID-19

Комиссия уделила внимание выявлению и пресечению преступлений в сфере лесопользования, а также незаконного перемещения через таможенную границу алкогольной и табачной продукции

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по общественной безопасности Совбеза России выработала дополнительные меры по совершенствованию деятельности таможенных органов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба аппарата СБ РФ.

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В частности, комиссией была "затронута проблематика усиления таможенного контроля в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ и иных государств Евразийского экономического союза", говорится в сообщении.

Комиссией уделено внимание выявлению и пресечению преступлений в сфере лесопользования, а также незаконного перемещения через таможенную границу алкогольной и табачной продукции. Кроме того, "отмечена необходимость проведения дополнительных мероприятий, направленных на противодействие контрабанде наркотических средств и психотропных веществ".

"В целях повышения эффективности рассматриваемой деятельности предложен комплекс дополнительных межведомственных мер правового и организационного характера", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается в пресс-релизе, из-за ситуации с коронавирусом работа межведомственной комиссии проводилась заочно, так называемым опросным порядком.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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