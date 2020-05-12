Аэропорт Сингапура восьмой год подряд признан лучшим в мире

СИНГАПУР, 12 мая. /ТАСС/. Сингапурский аэропорт Чанги восьмой год подряд признан лучшим воздушным портом в мире. Таковы результаты международного исследования, проведенного авторитетной консалтинговой компанией Skytrax, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами.

"Аэропорт Сингапура неизменно с 2013 года занимает первую позицию в рейтинге, всего же высшее признание от Skytrax Чанги получал 11 раз", - говорится в сообщении компании-оператора Changi Airport Group.

Согласно исследованию, на второй строчке расположился токийский Ханэда, за ним следуют аэропорт в Дохе и сеульский Инчхон. В первой десятке только два европейских аэропорта - в Мюнхене (пятая позиция) и в Амстердаме (девятая).

Ежегодный опросп роводится среди более чем 13 млн пассажиров, которые на основе своего опыта оценивают 500 воздушных портов мира по разным параметрам, среди которых удобство процедуры регистрации на рейс, прохождения паспортного контроля, а также безопасность, организация транзита, отдыха и прочее.

В первом квартале сингапурский аэропорт принял около 11 млн пассажиров, что почти на 33% ниже по сравнению с прошлым годом. 1 мая был закрыт один из четырех терминалов Чанги в связи с экономическими последствиями из-за коронавируса. Как уточнил министр-координатор по вопросам инфраструктуры, министр транспорта Кху Бун Ван, меры носят временный характер, на 18 месяцев. По его словам, это позволит сэкономить на эксплуатационных расходах, в том числе для компании-оператора аэропорта, арендаторов магазинов, а также авиакомпаний.