{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Волин: снятие ряда требований к региональным радио и ТВ сэкономит более 1 млрд рублей

Речь идет о снятии лицензионных требований, которые позволят региональным СМИ не вещать в ночные часы с 12 до 6 утра и уменьшить мощность своих передатчиков

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Снятие части лицензионных требований к региональным теле- и радиокомпаниям поможет сэкономить им более 1 млрд рублей по итогам года. Об этом сообщил во вторник замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"В министерстве был издан приказ о снятии ряда лицензионных требований к региональным радио и телевизионным компаниям. Прежде всего, это снятие лицензионных требований позволит им не вещать в ночные часы с 12 до 6 утра и уменьшить мощность своих передатчиков. Что позволит им сэкономить более 1 млрд рублей по итогам года", - сказал Волин.

Он добавил, что Минкомсвязь направила в правительство свои предложения - в частности, просьбу признать СМИ пострадавшей от коронавируса сферой, сократить размер социальных платежей до 15%, как это сделано для малого и среднего бизнеса, и рассмотреть возможность отсрочки по налоговым выплатам, за исключением НДС.

"Кроме этого, мы считаем, что необходимо в условиях резкого сокращения рынка предпринять во второй половине года шаги, направленные на его оживление. В том числе нам необходимо будет, на наш взгляд, пойти по пути дальнейшей либерализации рекламного законодательства, расширения перечня тех услуг, которые могут рекламироваться", - сказал Волин.

Также, добавил он, необходимо изменить 223-ФЗ и вывести из этого закона подписку. "Потому что, например, сегодня, чтобы доставить по почте подписчикам издания, почте необходимо заключить 6 тыс. договоров с поставщиками, и многие, кто имеет отношение к печатной прессе, от этого достаточно серьезно страдают", - пояснил замглавы Минкомсвязи.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Госдума приняла во II чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО
В пояснительной записке отмечается, что действующая система тарификации ОСАГО не позволяет страховщикам предоставлять страхователям скидки с учетом их личностных характеристик, соблюдения правил дорожного движения и прочих значимых факторов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС