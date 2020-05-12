Волин: снятие ряда требований к региональным радио и ТВ сэкономит более 1 млрд рублей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Снятие части лицензионных требований к региональным теле- и радиокомпаниям поможет сэкономить им более 1 млрд рублей по итогам года. Об этом сообщил во вторник замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"В министерстве был издан приказ о снятии ряда лицензионных требований к региональным радио и телевизионным компаниям. Прежде всего, это снятие лицензионных требований позволит им не вещать в ночные часы с 12 до 6 утра и уменьшить мощность своих передатчиков. Что позволит им сэкономить более 1 млрд рублей по итогам года", - сказал Волин.

Он добавил, что Минкомсвязь направила в правительство свои предложения - в частности, просьбу признать СМИ пострадавшей от коронавируса сферой, сократить размер социальных платежей до 15%, как это сделано для малого и среднего бизнеса, и рассмотреть возможность отсрочки по налоговым выплатам, за исключением НДС.

"Кроме этого, мы считаем, что необходимо в условиях резкого сокращения рынка предпринять во второй половине года шаги, направленные на его оживление. В том числе нам необходимо будет, на наш взгляд, пойти по пути дальнейшей либерализации рекламного законодательства, расширения перечня тех услуг, которые могут рекламироваться", - сказал Волин.

Также, добавил он, необходимо изменить 223-ФЗ и вывести из этого закона подписку. "Потому что, например, сегодня, чтобы доставить по почте подписчикам издания, почте необходимо заключить 6 тыс. договоров с поставщиками, и многие, кто имеет отношение к печатной прессе, от этого достаточно серьезно страдают", - пояснил замглавы Минкомсвязи.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.