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В РЖД продлили схему рассадки в поездах дальнего следования с учетом социальной дистанции

Это касается в том числе скоростных поездов "Ласточка", "Стриж" и высокоскоростных поездов "Сапсан"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. РЖД продлевают действие схемы рассадки пассажиров с учетом социальной дистанции до 28 мая, говорится в сообщении холдинга. Это касается в том числе скоростных поездов "Ласточка", "Стриж" и высокоскоростных поездов "Сапсан".

Временная схема рассадки в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения является временной мерой, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию, рекомендованную главным санитарным врачом РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

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При оформлении проездных документов в купейные вагоны поездов дальнего следования пассажиры размещаются не более двух человек в купе, в плацкартных - не более трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей либо в одном заказе единовременно оформляются места для 4 пассажиров и более, то на них данные правила не распространяются.

Схема рассадки пассажиров в вагонах с местами для сидения зависит от их конфигурации: 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном - один пассажир у окна и один - у прохода (средний ряд остается свободным). Для пассажиров, путешествующих семьей, проводники вагона предоставят возможность разместиться на соседних сиденьях.

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через интернет.

Если билеты были приобретены пассажирами до введения новой схемы рассадки, они занимают места согласно оформленным проездным документам.

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