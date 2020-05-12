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Объем промышленного производства в Чечне за I квартал 2020 года вырос на 5%

Рост отмечается в добыче полезных ископаемых, обрабатывающем производстве и в полиграфической деятельности

ГРОЗНЫЙ, 12 мая, /ТАСС/. Объем промышленного производства в Чечне по итогам первого квартала 2020 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике.

"Индекс промышленного производства в марте 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года составил 107%, в январе - марте 2020 года - 105%", - говорится в сообщении.

Согласно статистике, в I квартале в регионе выросла добыча полезных ископаемых на 1,5%. Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в марте 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,7%, а в январе - марте 2020 года - 100,4%. Наибольший рост индексов производства в марте 2020 года по отношению к марту прошлого года отмечается в полиграфической деятельности (33,4%).

Увеличилось в регионе и производство пищевых продуктов. Так, в марте 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рост составил 3,8%, а за I квартал - 2,3%. При этом к апрелю уменьшился на 3,6% объем добычи нефти. Кроме того, снижение также зафиксировано в производстве напитков и текстильных изделий.

Ранее в пресс-службе Минэкономразвития региона сообщали, что по итогам 2020 года планируется нарастить темпы роста промышленного производства, в том числе за счет эксплуатации предприятий технопарка "Казбек", работы Аргунского сахарного завода, а также вывода на проектную мощность Грозненской ТЭС и АО "Чеченцемент". Как отмечалось, ожидаемый индекс промышленного производства в 2020 году, по оценке Минэкономтерразвития Чечни, составит 102,2%.

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