Санатории Кубани с 1 июня начнут прием отдыхающих

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Власти Кубани планируют с 1 июня возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов. Отдыхающих будут принимать санатории, имеющие медицинскую лицензию, сообщил во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели.

"С 1 июня начинают работать предприятия санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию. Предприятия, имеющие медицинскую лицензию, могут начать работу в строгом соответствии с регламентом, утвержденным Роспотребнадзором нашего края", - сказал Кондратьев на заседании оперативного штаба региона.

По словам губернатора, въезд отдыхающих в регион будет регламентирован, чтобы не допустить нахождения неорганизованных туристов. "Основанием для проезда в санаторий будет санаторно-курортная путевка. Ответственность за нахождение гостя на территории санатория будет лежать на самом лечебном учреждении", - пояснил Кондратьев.

Курортный сбор взиматься не будет

Он также сообщил, что в регионе приостанавливается курортный сбор. "Мы приняли решение при поддержке депутатского корпуса, что курортный сбор до 1 января 2021 года взиматься не будет", - сказал губернатор.

По его словам, эта инициатива направлена в законодательное собрание Краснодарского края. "Нам сегодня нужно прожить этот непростой период, в том числе в части работы санаторно-курортного комплекса", - добавил губернатор.

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, он введен в восьми населенных пунктах: в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском сельских поселениях. Размер сбора составляет 10 рублей. Средства от курортного сбора направляют на благоустройство территорий в указанных населенных пунктах.

Краснодарский край - один из первых регионов в РФ, где ввели режим карантина: по распоряжению губернатора края Вениамина Кондратьева ограничения начали действовать с 31 марта. С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу, также туристов не принимают гостиницы и отели.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 12 мая общее число заразившихся коронавирусом в Краснодарском крае превысило 2 тыс. человек.

В новость в 13:33 мск внесена правка - уточняется цитата Кондратьева.